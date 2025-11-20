بالفيديو.. رسائل الأطفال عبر "سبق" في يومهم العالمي: حماية الصغار مسؤولية مشتركة

كما عبّر عدد من الأطفال في تصريحات لـ"سبق" عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدين أن "اليوم العالمي للطفل" يمثل مساحة للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم في بيئة تسودها المحبة والرعاية.