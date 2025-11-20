بالفيديو.. رسائل الأطفال عبر "سبق" في يومهم العالمي: حماية الصغار مسؤولية مشتركة

شهدت الساعات الماضية احتفالًا لافتًا بـ "اليوم العالمي للطفل 2025"؛ حيث نقلت "سبق" عبر منصاتها رسائل الأطفال وأحلامهم ببراءتهم المعهودة، مؤكدين أن حماية حقوقهم مسؤولية يشترك فيها الجميع.
قالت ريما العتيبي، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، لـ"سبق" إن "الأطفال هم مصدر البهجة والسعادة"، مشددة على أن حماية الصغار مسؤولية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.
وأضافت أن الأطفال هم "أمل الغد"، ويجب الإصغاء لأصواتهم وضمان مستقبل آمن وصحي لهم، مشيرة إلى جهود إدارات التعليم في دعم الالتحاق برياض الأطفال، والتي استعرضتها عبر شاشة تفاعلية في الفعالية.
وقدّمت فجر بنت ناصر المري، سفيرة الطفولة دوليًا، كلمة بالفصحى عبّرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال، وقالت لـ"سبق": "أشكر بلادي المملكة العربية السعودية على جهودها في تحقيق رؤية 2030 لحماية الطفل".
وأكدت "المري" بفخر إنجازاتها، موجّهة رسالة للأطفال قائلة: "تعلّموا واحلموا وثابروا، ولا تسمحوا لأحد أن يقلل منكم".
استعرضت جمعية رعاية الطفولة، من خلال ركنها المشارك في الاحتفالية، ما تقدمه من برامج تدريبية مجانية تستهدف الآباء، من بينها "برنامج مهارات الوالدية الفعّالة"، المخصص لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات.
ويُقدَّم البرنامج أسبوعيًا لمدة 17 أسبوعًا، حضوريًا وعن بُعد في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت حنين العتيبي، إحدى منسوبات الجمعية، أن دعم الجمعية يعتمد على العضويات والتبرعات وشراء الإصدارات.
من جانبه، أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، عبر تدوينة في منصة "إكس"، التزام الوزارة بتعزيز حقوق الأطفال في التعليم والحماية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
كما عبّر عدد من الأطفال في تصريحات لـ"سبق" عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدين أن "اليوم العالمي للطفل" يمثل مساحة للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم في بيئة تسودها المحبة والرعاية.