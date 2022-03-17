32 شيخاً للإجابة عن الاستفسارات بالمسجد الحرام على مدار الساعة

وأكد أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية يومياً؛ لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم، مما يؤكد حرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين.