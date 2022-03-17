32 شيخاً للإجابة عن الاستفسارات بالمسجد الحرام على مدار الساعة

كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في رئاسة الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، أعمالها ومهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم؛ للرد على استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وغيرها من العبادات.
جاء ذلك التطور بعد رفع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.
وقال مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان بن محمد البقمي: الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب (7) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.
وأكد أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية يومياً؛ لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم، مما يؤكد حرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين.
وحرصت الإدارة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، وقد خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: 8001222400/ 8001222100.