عبر "أبشر أعمال".. "الأمن العام" يطلق خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة

أطلقت مديرية الأمن العام -ممثلة في الإدارة العامة للمرور- خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر أعمال"، التي تتيح لمكاتب تأجير المركبات، تفويضَ زوار المملكة لقيادة المركبات من خلال رقم الحدود.