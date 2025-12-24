لأول مرة في السعودية.. "أبيان تداول" تطلق التداول 24 ساعة في السوق الأمريكي

أعلنت شركة أبيان المالية عن إطلاق ميزة التداول على مدار 24 ساعة عبر تطبيق "أبيان تداول" في السوق الأمريكي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وتقديم تجربة تداول أكثر مرونة للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أبيان لتطوير حلول استثمارية رقمية تواكب تغير أنماط الاستثمار الحديثة، وتمنح المستثمرين القدرة على متابعة الأسواق وتنفيذ أوامرهم في أوقات مختلفة، بما يتناسب مع جداول أعمالهم وحياتهم اليومية.
وتتيح الميزة الجديدة للمستثمرين تنفيذ أوامر التداول في أوقات مرنة، دون التقيد بساعات التداول التقليدية، مع استمرار التزام أبيان بتطبيق معايير الملاءة المالية والحوكمة والامتثال التنظيمي المعتمدة.
ويُعد تطبيق «أبيان تداول» أحد منتجات شركة أبيان المالية، الشركة الاستثمارية السعودية المرخصة من هيئة السوق المالية، ما يعكس التزامها بتقديم خدمات استثمارية تعمل ضمن إطار رقابي واضح، وتحت إشراف الجهة التنظيمية المختصة، بما يعزز من مستوى الثقة والموثوقية لدى المستثمرين.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أبيان المالية، الأستاذ عبدالله الجريوي، قائلًا:
«الوقت عنصر حاسم في قرارات الاستثمار، وكثير من عملائنا وقت فراغهم يكون بعد الإغلاق الرسمي للسوق. لذلك عملنا في أبيان تداول على إطلاق خدمة التداول الليلي، لنمنحهم إمكانية متابعة وتنفيذ صفقاتهم في الأوقات التي تناسبهم، مع الحفاظ على نفس المعايير من الشفافية والامتثال والجودة في التنفيذ».
وأكدت أبيان المالية أن إطلاق ميزة التداول على مدار 24 ساعة يأتي ضمن استراتيجيتها لتقديم حلول استثمارية أكثر مرونة، وتحسين تجربة المستثمر، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، و أبيان المالية مرخصة من هيئة السوق المالية ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.