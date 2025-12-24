لأول مرة في السعودية.. "أبيان تداول" تطلق التداول 24 ساعة في السوق الأمريكي

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أبيان المالية، الأستاذ عبدالله الجريوي، قائلًا:

«الوقت عنصر حاسم في قرارات الاستثمار، وكثير من عملائنا وقت فراغهم يكون بعد الإغلاق الرسمي للسوق. لذلك عملنا في أبيان تداول على إطلاق خدمة التداول الليلي، لنمنحهم إمكانية متابعة وتنفيذ صفقاتهم في الأوقات التي تناسبهم، مع الحفاظ على نفس المعايير من الشفافية والامتثال والجودة في التنفيذ».