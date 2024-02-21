"شؤون المسجد النبوي" تعلن اشتراطات تقديم وجبات إفطار الصائمين في رمضان

وتضمّنت الاشتراطات: توفر تراخيص وسجلات سارية المفعول لشركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وأن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600 م، ووجود مراكز تبريد مختصة، وتوفير مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف، ووجود مقر تجهيز للوجبات في المدينة المنورة.