"البحر الأحمر" و"أمالا" عضوين بـ"المجلس العالمي للسفر والسياحة"

وأضافت: “اخترنا في وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاستدامة، سعيًا إلى إحداث تأثير إيجابي ومتجدد على البيئة والمجتمع، وتتيح لنا هذه الشراكة إبراز حجم منجزاتنا وما حققناه في قطاع السياحة، إضافة إلى إثبات أن هناك طريقة أكثر فعالية للتطوير والتشغيل، وتشجيع الآخرين على متابعة العمل لتحقيق السياحة المتجددة من أجل الإنسان والطبيعة”.