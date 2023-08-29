"البحر الأحمر" و"أمالا" عضوين بـ"المجلس العالمي للسفر والسياحة"

انضمت رسميًا شركة “البحر الأحمر الدولية” – وهي الشركة المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحًا في العالم: ” البحر الأحمر” و”أمالا” – ضمن عضوية شركاء الوجهات في “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.
ويعد “المجلس العالمي للسفر والسياحة” الجهة المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للسفر والسياحة عالميًا، فهو يعزز النمو المستدام للقطاع، ويعمل بشكل مباشر مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص عمل جديدة ورفع الصادرات وتحقيق الازدهار، كما ستعمل “البحر الأحمر الدولية” مع المجلس لتسليط الضوء على فرص السفر والسياحة المتجددة.
وحول هذه الفرصة النوعية التي ستحصل عليها “البحر الأحمر الدولية” من هذه الشراكة، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية العالمية والتسويق للمجموعة تريسي لانزا: "شراكتنا مع “المجلس العالمي للسفر والسياحة” ستساعدنا على توجيه الاهتمام العالمي نحو الجمال الطبيعي والتنوع التراثي الثقافي المحلي لساحل البحر الأحمر في المملكة".
وأضافت: “اخترنا في وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاستدامة، سعيًا إلى إحداث تأثير إيجابي ومتجدد على البيئة والمجتمع، وتتيح لنا هذه الشراكة إبراز حجم منجزاتنا وما حققناه في قطاع السياحة، إضافة إلى إثبات أن هناك طريقة أكثر فعالية للتطوير والتشغيل، وتشجيع الآخرين على متابعة العمل لتحقيق السياحة المتجددة من أجل الإنسان والطبيعة”.
وبيّنت أن هذا التعاون يتيح لشركة “البحر الأحمر الدولية” مساحة لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات مع مجموعة ملهمة من قادة الصناعة والخبراء الذين يشاركونها رؤيتها، لمستقبل أكثر استدامة في قطاع السياحة، وهناك عدة شركاء في المجلس للوجهات، مثل، “هيئة تطوير بوابة الدرعية” و”نيوم” و”العلا”، إضافة إلى “آتوت فرنسا” و”براند يو إس آي” و” ڤيزيت كاليفورنيا” وشركة “بورتوريكو للسياحة” و” ڤيزيت رواندا” و”تريسبانا” وغيرها الكثير.
من جهة أخرى، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لـ “مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون “إن التزام “البحر الأحمر الدولية” في الحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى العمل الجاد في تحقيق السياحة المتجددة؛ يتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تعظيم فرص النمو الشامل والمستدام للسفر، ومعًا، سنضمن تطورًا إيجابيًا للسياحة بشكل أفضل”.