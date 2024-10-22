وفد المملكة يشارك في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في "العشرين"

وتسعى الرئاسة البرازيلية إلى الوصول إلى توافق الدول الأعضاء حول عدد من المخرجات المستهدفة؛ منها ملخص نقاشات الأولويات كملحقات يتم تضمينها في بيان قادة دول العشرين خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة، ومبادئ مجموعة العشرين غير الملزمة لتصميم وتنفيذ تدابير طوعية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتجارة؛ حيث عقدت مجموعة العمل عددًا من الاجتماعات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات الرسمية لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين؛ بهدف مناقشة تلك المبادئ والأولويات وتبادل الخبرات والآراء للدول الأعضاء والدول المدعوة في مجموعة العشرين.