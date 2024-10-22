وفد المملكة يشارك في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في "العشرين"

شارك وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) والمنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، خلال الفترة 21- 22 أكتوبر الجاري؛ وذلك في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024م.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024م، والمشتملة على موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتسعى الرئاسة البرازيلية إلى الوصول إلى توافق الدول الأعضاء حول عدد من المخرجات المستهدفة؛ منها ملخص نقاشات الأولويات كملحقات يتم تضمينها في بيان قادة دول العشرين خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة، ومبادئ مجموعة العشرين غير الملزمة لتصميم وتنفيذ تدابير طوعية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتجارة؛ حيث عقدت مجموعة العمل عددًا من الاجتماعات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات الرسمية لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين؛ بهدف مناقشة تلك المبادئ والأولويات وتبادل الخبرات والآراء للدول الأعضاء والدول المدعوة في مجموعة العشرين.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز تواجدها الدولي ومشاركتها الفعالة في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.