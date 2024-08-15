أفضل جامعات العالم في 2024.. أمريكا تتصدّر عالميًّا والسعودية عربيًّا

تصدرت الجامعات الأمريكية المراكز الأولى في تصنيف شانغهاي المستقلّ لأفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم، فيما تصدرت الجامعات السعودية التصنيف عربيًّا، في التصنيف الذي صدر الخميس، في نسخته للعام 2024؛ حسب وكالة "فرانس برس".
واحتلّت جامعة هارفرد المركز الأول، وتلتها جامعتا ستانفورد و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ""إم آي تي"" الأمريكتين.
وجاءت جامعة كاليفورنيا الأمريكية في المركز الرابع، تلتها أكسفورد البريطانية، لتشمل القائمة بعد ذلك الجامعات الأمريكية التالية بالترتيب: برينستون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ثم جامعة كولومبيا، وشيكاغو، وييل، وكورنيل.
وشهد تصنيف شنغهاي، الذي يعدّ ذا مصداقية عالية، وحضورًا للجامعات الأوروبية والصينية واليابانية والكندية والأسترالية، ضمن الخمسين الأوائل.
كما تصدرت جامعة الملك سعود السعودية تصنيف الجامعات العربية، محتلة المركز الـ90، متقدمة عن تصنيفها في نتائج عام 2023، والتي كانت الأولى عربيًّا أيضًا.
ويشير تصنيف شنغهاي إلى أن جامعة الملك سعود هي الأقدم في المملكة، وتخرج منها رواد في الأعمال الوطنية والنخبة السياسية والأكاديمية.
وحققت جامعة الملك سعود بالفعل نتائج ملفتة في تصنيفات أخرى بخلاف شنغهاي، مثل "Webometrics" و"ARWU" و"QS" العالمية.
وسيطرت السعودية أيضًا على المركزين الثاني والثالث عربيًّا؛ حيث حلّت جامعة الملك عبد العزيز ثانيًا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ثالثًا.
وتصنيف شنغهاي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة "شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي"، ويعتمد في تقييمه على ستة معايير، من بينها عدد جوائز نوبل وميداليات فيلدز "التي توصف بـ"نوبل الرياضيات"" بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهادًا بهم في تخصصاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".
وما يميز هذا المؤشر أنه بالإضافة إلى التركيز على المساهمات البحثية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الخاضعة للتصنيف، فإنه يأخذ بالاعتبار إن كان هناك خريجون أو أعضاء هيئة تدريس حائزون على جائزة نوبل، أو حصلوا على وسام فيلدز، وهي جائزة تمنح لعلماء رياضيات شريطة أن تكون أعمارهم دون 40 سنة، في المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات للاتحاد الدولي للرياضيات الذي يعقد كل أربع سنوات.