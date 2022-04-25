322 كادرًا يشرفون على تنظيم جموع المصلين في المسجد النبوي

وقال مدير إدارة تنظيم الحشود عبدالكريم الأحمدي: تنظيم الحشود يتم عبر تفويج المصلين للمصليات الداخلية في المسجد النبوي ثم لسطح المسجد النبوي، وبعد التأكد من امتلائه يتم التحويل للساحات الخارجية، وعند امتلائها يتم تحويل كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.