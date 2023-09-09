"القيادة" تعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال.. وخادم الحرمين: "نسأل المولى أن يحفظكم وشعبكم من كل سوء"

وقال الملك: "تلقينا نبأ وقوع زلزال في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".