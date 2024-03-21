"الإفطار الجماعي".. عادة تتوارثها الأجيال وتتسابق لها أسر جازان

ويحمل الصائمون قبيل أذان المغرب وجبات الإفطار التي أجادت ربات البيوت طهيها، كمشاركات في إعداد الوجبات التي تميز السفرة الجازانية خلال رمضان، ومنها الشوربة التي يتم إعدادها في التنور، ومغش اللحم، ومكشن السمك، وغيرها من المأكولات الشعبية.