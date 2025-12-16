بالفيديو.. "الأرصاد" يحذّر من الضباب ويؤكد: الرؤية قد تنخفض لأقل من كيلومتر

وأوضح المركز أن الضباب يُعد من الظواهر الجوية الطبيعية التي تتكوّن بالقرب من سطح الأرض، نتيجة لتكثّف بخار الماء في الطبقات السفلية، مشيرًا إلى أنه قد يحدث بشكل مفاجئ أو في أوقات معينة، بحسب الظروف الجوية المحيطة.