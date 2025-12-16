بالفيديو.. "الأرصاد" يحذّر من الضباب ويؤكد: الرؤية قد تنخفض لأقل من كيلومتر

حذّر المركز الوطني للأرصاد، في فيديو توعوي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، من مخاطر الضباب وتسببه في تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق.
وأوضح المركز أن الضباب يُعد من الظواهر الجوية الطبيعية التي تتكوّن بالقرب من سطح الأرض، نتيجة لتكثّف بخار الماء في الطبقات السفلية، مشيرًا إلى أنه قد يحدث بشكل مفاجئ أو في أوقات معينة، بحسب الظروف الجوية المحيطة.
وبيّن أن تشكّله يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع نسبة الرطوبة خصوصًا بعد هطول الأمطار، وسكون الرياح، بالإضافة إلى صفاء السماء ليلاً، ما يؤدي إلى تبريد سطح الأرض بسرعة ويهيّئ الظروف لظهور الضباب.
وأشار المركز إلى أن كثافة الضباب تؤثر مباشرة على مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل في بعض الحالات إلى شبه انعدام كامل للرؤية، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
ودعا مستخدمي الطرق إلى تخفيف السرعة، وترك مسافات أمان كافية، واستخدام الأضواء المناسبة، وتجنّب التجاوزات الخطرة، مؤكدًا على أهمية الانتظار حتى انقشاع الضباب، الذي غالبًا ما يتبدد بعد شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة.