"الموارد البشرية": أكثر من مليوني باكستاني يعملون بالمملكة

كشفت وزارة الموارد البشرية في آخر إحصائيات لها، أن عدد العمالة الباكستانية بالمملكة، وصل إلى مليونين و 64 ألفًا و400 عامل.
وأوضحت أن منهم مليوناً و300 ألف يعملون في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد العمالة المنزلية 700 ألف و45 عاملاً.
وكانت الملحقية العمّالية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، نظمت حفلاً في إسلام آباد؛ للاحتفال باليوم العالمي للعمال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية، والملاحق ومديري المكاتب في السفارة، ووسائل الإعلام.
وفي مستهل الحفل قدم الملحق العمّالي بالسفارة في باكستان ماجد بكر إدريس بكر، عرضًا مرئيًا يوضح القوانين التي تنتهجها المملكة لحماية حقوق العمال، والجهود المبذولة لتعزيز التوعية للعمالة المرشحة للعمل بالمملكة، فيما يخُص الأنظمة وبيئة العمل، وإيضاح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ومعالجة المشاكل والتحديات التي تُواجه العمالة.
وقال السفير "المالكي": إن السعودية حكومة وشعبًا تنظر بامتنان وتقدير للعاملين في كل المجالات، وتوفر لهم كل سبل الاحترام والتقدير على حد سواء، وتحرص القيادة الرشيدة على سن القوانين التي تحمي العمال وتمنحهم كامل حقوقهم.
وأشار إلى وجود ما يقارب مليوني عامل من جمهورية باكستان الإسلامية في مناطق مختلفة بالمملكة، ويعملون في مجالات متنوعة، ويسهمون في تعزيز التنمية بالمملكة، فضلاً عن مساهمتهم في دعم الاقتصاد الباكستاني عبر عوائدهم المالية.
من جانبه أعرب الوزير ساجد طوري، عن شكره وتقدير لقيادة وشعب المملكة على استضافة نحو مليوني وافد باكستاني، مثمنًا حرص قيادة المملكة ضمن "رؤية 2030" على تنمية القدرات البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل، وحماية حقوق العمالة بالوجه الأمثل.
كما أشاد بجهود الملحقية العمالية بالسفارة وتنسيقها مع الجهات الباكستانية المختصة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم شؤون العمالة وتحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام، بالإضافة إلى التحقق من مهارة العمالة المرشحة بالشكل الذي يخدم العلاقات الثنائية ومصلحة العمالة وأصحاب العمل.
وقدرت أرقام العمالة الباكستانية في المملكة من الذكور بمليونين ومائتي ألف، وتسعة وثمانين ألفًا من النساء، يعملون في القطاع الخاص. وبلغت العمالة المنزلية منهم 693 ألفًا من الذكور و51 ألفًا و972 عاملة منزلية.