"الموارد البشرية": أكثر من مليوني باكستاني يعملون بالمملكة

وكانت الملحقية العمّالية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، نظمت حفلاً في إسلام آباد؛ للاحتفال باليوم العالمي للعمال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية، والملاحق ومديري المكاتب في السفارة، ووسائل الإعلام.