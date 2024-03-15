شبهها بـ"فاتورة المغسلة".. "الضبعان": القصيدة "أم 44 موضوع" رديئة ولدينا شعراء نفختهم القبيلة

وأضاف: بيننا «شعراء» يعتمدون القصيدة «أم 44» موضوع، فتجد الغزل، والحزن، والفرح، والعتاب، والرياضة، والسياسة، والطقس، والجغرافيا، والاقتصاد، والتاريخ، والسيارات، تجتمع كلها في بناء هزيل، فضلًا عن الأخطاء الفادحة في المعلومات، واللغة، والعسف الذي يأتي بلا مبرر، ثم يصفق لهم «العوام»، وتصنع لهم الأمسيات، حتى أكملت «السوشيال ميديا» المربع الناقص لنبتلى بمرحلة معدومة الشعر سيما أن الشعراء الحقيقيين ابتعدوا تاركين الساحة فارغة، منوهًا إلى أن التصاميم، والصور، والمقاطع، والأمسيات، والبرامج "المادية" و"الجمهور"، تصنع "الفقاعات"، أما الخلود فهو للشعر والشعراء الحقيقيين الذي يحترمون أنفسهم، والقصيدة، والعمق.