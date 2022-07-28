الإنجاز رقم 52.. "الربيعة" عن نجاح فصل "مودة ورحمة": أمور تحدث لأول مرة

وقال: تحقق خلال هذه العملية بالتحديد عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية, حيث يحدث ذلك لأول مرة، بالإضافة إلى أنهما يحتاجا إلى الدم، وهو يحدث لأول مرة، كما تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية.