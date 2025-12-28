"ريف السعودية": نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية بأكثر من %1100 وعدد المستفيدين يتجاوز 13 ألف مستفيد

وأفاد البريكان، أن برنامج "ريف السعودية"، يسعى إلى تحقيق العديد من المستهدفات الرئيسية للإسهام في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالريف السعودي، وذلك من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل لهم؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.