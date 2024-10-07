"تركي الفيصل" يُسلّط الضوء على الدور الحيوي للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني

وأردف: هذا النشاط الإعلامي للجنة الدائمة "يأتي ضمن حزمة واسعة من الأهداف الراقية، الرامية إلى تحقيق التعريف بجهود المملكة العربية السعودية -غير المحدودة- في مجال ثقافة القانون الدولي الإنساني ودعم جميع الرؤى والتوجهات الساعية إلى وجود كيان عالمي إنساني تسوده العلاقات الودية ولغة الحوار والتسامح والمحبة بين الدول، ويتراجع فيه الأثر السلبي للحروب وهدير المنازعات وصوت الخصومات"، إلى جانب المساعدة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتعريف به وبرسالته والجهات المنبثق عنها والتوسع في ذلك، ودعم مستوى التعاون في هذا الشأن بين المملكة ودول العالم؛ لكونها بلاد الحرمين الشريفين ووجهة المسلمين، ويتمثل ذلك من خلال تعزيز حضور اللجنة والتعريف بأدوارها المتعددة، وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة للوقوف على ما تقوم به المملكة في هذا الجانب المهم دوليًّا.