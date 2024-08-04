تعلمها اليوم ينقذ حياة غدًا.. "إسعافات ضربة الشمس الأولية" يعددها "الوطني للسلامة"

كشف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة في حال التعرض لضربة الشمس، مشيرًا إلى أن تعلم هذه الإجراءات اليوم ينقذ حياةً غدًا.
وأوضح المجلس أن من أولى إجراءات الإسعافات الأولية في حال التعرض لضربة الشمس: "الاتصال على رقم الطوارئ في مكان العمل، أو الاتصال على عمليات الهلال الأحمر رقم "997"".
وأشار إلى أن من الإجراءات: "وضع المصاب في منطقة مظلّلة وباردة، والمساعدة على تبريد وتهوية الشخص بوضع كمادات باردة وكمادات ثلج على الفخذ وتحت الإبط، أو نقع ملابس الشخص في الماء البارد، وخلع ملابس الشخص وفكها".
وأضاف: تقديم السوائل "شرب الماء" في أسرع وقت ممكن طالما أن المصاب واع ولا يتقيّأ، والبقاء مع الشخص حتى وصول المساعدة، داعيًا إلى عدم التغافل عنه ومحاولة ألا يدخل في نوبة إغماء قدر الإمكان.
وأشار المجلس إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد عبر الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة عبر "www.NCOSH.gov.sa".