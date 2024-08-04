تعلمها اليوم ينقذ حياة غدًا.. "إسعافات ضربة الشمس الأولية" يعددها "الوطني للسلامة"

وأضاف: تقديم السوائل "شرب الماء" في أسرع وقت ممكن طالما أن المصاب واع ولا يتقيّأ، والبقاء مع الشخص حتى وصول المساعدة، داعيًا إلى عدم التغافل عنه ومحاولة ألا يدخل في نوبة إغماء قدر الإمكان.