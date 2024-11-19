اعتماد مستشفى ينبع العام مركزًا تدريبيًا لبرنامج البورد السعودي لطب الأطفال

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى ينبع العام مركزًا تدريبيًا لبرنامج البورد السعودي لطب الأطفال لمدة أربع سنوات ابتداءً من 1 يناير 2025 م.
وجاء الاعتماد بعد تحقيق المستشفى لكل المعايير اللازمة للاعتماد المؤسسي والبرامجي من حيث الإمكانات، والتجهيزات، ومتطلبات التدريب المعتمدة من الهيئة.
ويعد هذا الاعتماد إضافة إلى قائمة من الإنجازات التي حققها مستشفى ينبع العام خلال الأشهر الماضية، ويعكس تميز الخدمات الصحية والتدريبية المقدمة، كما يشكل حافزًا لتطوير مخرجات طبية ذات جودة عالية.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يدعم جهود تحسين الكفاءة الطبية، وتأهيل الكوادر الصحية لتقديم رعاية متميزة للمرضى والمراجعين، بما يعزز مكانة المستشفى كوجهة تدريبية معتمدة.