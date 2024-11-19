اعتماد مستشفى ينبع العام مركزًا تدريبيًا لبرنامج البورد السعودي لطب الأطفال

ويعد هذا الاعتماد إضافة إلى قائمة من الإنجازات التي حققها مستشفى ينبع العام خلال الأشهر الماضية، ويعكس تميز الخدمات الصحية والتدريبية المقدمة، كما يشكل حافزًا لتطوير مخرجات طبية ذات جودة عالية.