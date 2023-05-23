"بتال القوس" لـ"سبق": مفهوم الإعلام الوطني واضح.. والإشكالية في ضَعْف وصول الرسالة الحقيقية

أكد الإعلامي بتال القوس عدم وجود أي إشكالية أو غموض في مفهوم الإعلام الوطني، وأوضح أن هناك ضَعفًا في وصول الرسالة الحقيقية للمفهوم.
ولفت "القوس" في تصريحه لـ"سبق" إلى أن هذا قد يُحدث نوعًا من عدم الفَهم والضبابية والغموض لدى البعض.. ويمكن تصحيحه بسهولة من خلال البحث والوصول للمعلومة الصحيحة.
وأشاد "القوس" بفعاليات مؤتمر الإعلام الوطني، وتنوُّع جلساته، وتعدُّد محاوره ومواضيعه من الحديث عن القوة الناعمة والإعلام بين الأجيال الإعلامية الشابة.
من جانب آخر، دعا مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، الدكتور رجاء الله السلمي، إلى تطوير الطرح والمحتوى في بعض البرامج الرياضية؛ لتكون مواكبة للأحداث والمنافسات، وأن تلتزم الحيادية في طرحها، وتكون قادرة على جذب المشاهد.. مُعبِّرًا عن أسفه لكثرة الإساءات والتجاوزات.
وقال الدكتور السلمي في جلسة حوارية بعنوان "الرياضة وإعلامها: واجهة للحضور الدولي للمملكة" في ختام فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني أمس: "أن تكون لديك منافسة وحدث عالمي كبير، تتناقله كل وسائل الإعلام، بينما تجد أحد البرامج الرياضية لدينا يغرق في ضربة جزاء مهدرة أو غير محتسبة، أو لقطة فار.. فهذا مؤلم ومؤسف جدًّا"!
ولفت إلى أن رهان المستقبل لقيادة التغيير والتطوير يقع على عاتق خريجي وخريجات الإعلام.
وبدوره، دعا رئيس نادي النصر مسلي آل معمر لاعبي ناديه وغيرهم إلى الاهتمام بتطوير مستوياتهم ومهارتهم الكروية، والاستفادة بالظهور بشكل مميز في ظل نقل 50 قناة تلفزيونية مباريات الدوري السعودي؛ وذلك بسبب وجود لاعب كبير بحجم كريستيانو رونالدو.
وعبَّر عن سعادته من استفادة الأندية التي ترفع من أسعار تذاكر مبارياتها ضد النصر، وتحقيقها بذلك دخلاً أكثر.
ولفت "مسلي" إلى إيجابية زيادة مستوى لعب الأندية إلى الضعف، و200٪ من مستواها في مبارياتها التي تلعبها ضد النصر، مؤكدًا أن هذا يصب في مصلحة المنافسة.
من ناحية أخرى، شاركت وزارة الداخلية بمعرض تعريفي في مؤتمر الإعلام الوطني الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، واستعرضت من خلاله خدماتها وجهودها في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وحملة وطن بلا مخالف، وتعزيز السلامة المرورية، والتعريف بالحلول المبتكرة التي تقدمها في حفظ الأمن، والوسائل المبتكرة في تعزيز السلامة، والخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال منصة "أبشر"، وخدمة "فرجت" وتعزيز السلامة المرورية.
كما أتاحت للزوار تجربة جهاز محاكاة قيادة السيارات، والتعرف على أخطائهم أثناء القيادة.