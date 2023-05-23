"بتال القوس" لـ"سبق": مفهوم الإعلام الوطني واضح.. والإشكالية في ضَعْف وصول الرسالة الحقيقية

من ناحية أخرى، شاركت وزارة الداخلية بمعرض تعريفي في مؤتمر الإعلام الوطني الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، واستعرضت من خلاله خدماتها وجهودها في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وحملة وطن بلا مخالف، وتعزيز السلامة المرورية، والتعريف بالحلول المبتكرة التي تقدمها في حفظ الأمن، والوسائل المبتكرة في تعزيز السلامة، والخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال منصة "أبشر"، وخدمة "فرجت" وتعزيز السلامة المرورية.