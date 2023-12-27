"الخطاب الملكي" يعلن انطلاق أعمال مجلس "الشورى" ويرسم ملامح العمل البرلماني السعودي

وجاء من جملة ما ذكره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030، وأن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًّا ضمن مجموعة العشرين، مبينًا أن السياحة في السعودية حققت نموًّا تاريخيًّا، كما بيَّن أن اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالميًّا، مشيرًا إلى أن السعودية تقدمت في مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأكثر من 50%.