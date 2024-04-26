نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لـ "رؤية السعودية 2030"

رفع الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لما حققته مستهدفات رؤية السعودية 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية، من إنجازات ونمو اقتصادي مطّرد.
وأوضح بمناسبة صدور التقرير السنوي للرؤية لعام 2023م أن هذه المستهدفات تحققت بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام قائد الرؤية سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- حوّلت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات وفي عدة مجالات؛ مما يجعل التفاؤل مضاعفًا نحو مستقبل أفضل، إن شاء الله، بعزيمة قوية من شباب وشابات هذا الوطن المعطاء.
وأكد أن المنطقة الشرقية حظيت وشهدت العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والتنموية وغيرها، نتيجة هذه الرؤية المباركة، ونالت استحقاقها كباقي مناطق المملكة.
وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.