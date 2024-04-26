نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لـ "رؤية السعودية 2030"

وأوضح بمناسبة صدور التقرير السنوي للرؤية لعام 2023م أن هذه المستهدفات تحققت بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام قائد الرؤية سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- حوّلت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات وفي عدة مجالات؛ مما يجعل التفاؤل مضاعفًا نحو مستقبل أفضل، إن شاء الله، بعزيمة قوية من شباب وشابات هذا الوطن المعطاء.