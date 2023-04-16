شاهد.. "شلالات الحذيانة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شرق شقراء

ودفعت هذه المناظر الساحرة المصور "محمد الطويل " إلى التقاط صور بكاميرته الطائرة لشلالات الحذيانة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصّ بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.