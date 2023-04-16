شاهد.. "شلالات الحذيانة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شرق شقراء

شكَّلت الأمطار التي هطلت فجر اليوم الأحد، على جبال طويق شمال شرق شقراء ، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات "الحذيانة" بفعل الأمطار الديمية، مُشكِّلةً لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر .
ودفعت هذه المناظر الساحرة المصور "محمد الطويل " إلى التقاط صور بكاميرته الطائرة لشلالات الحذيانة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصّ بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.
وتقع شلالات الحديانة جنوب مركز الداهنة وشمال مركز الصوح وشرق قرية الجوفان، حيث تمر عبرها مياه الأمطار والسيول، متجهة نحو الغرب لتلتقي بأودية الداهنة قرب قرية الجوفان ، وتتجه جميعها مع وادي العب لتصل لروضة العكرشية بحمادة الوشم.