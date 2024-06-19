ممثلو "وكالات الأنباء الدولية والإسلامية" يزورون المسجد النبوي والمعالم التاريخية بالمدينة

وشاهدوا القاعة الخاصة للمقتنيات الثمينة، التي تتضمن عددًا من أندر مقتنيات الحرمين الشريفين، والقطع الأثرية القديمة المحفوظة، إضافة إلى معالم المسجد النبوي، ومنها: المنبر، والمحراب، والقباب، والمظلات، والأبواب، والأذان، والمؤذنين، والمآذن، والمنارات.