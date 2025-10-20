المملكة تستعرض رؤيتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية بمنتدى دولي بإيطاليا

استعرضت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، رؤيتها المتقدمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى حوارات روما المتوسطية "MED Dialogues 2025" الذي عُقد في مدينة نابولي بجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر الجاري، في القصر الملكي (Palazzo Reale)، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.