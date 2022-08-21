مرور العاصمة المقدسة يضبط مركبة من دون لوحات أمامية وخلفية

ضبطت دوريات المرور السري قبل قليل مركبة من نوع أمريكي تعمد قائدها السير بها من دون لوحات.
وتفصيلاً وأثناء قيام دوريات البحث والتحري التابعة لشعبة السير بمرور العاصمة المقدسة بعملها المعتاد على طريق الملك فيصل لرصد مخالفات السرعة والمخالفات المرورية؛ رصدت مركبة على الطريق ذاته من دون لوحات أمامية وخلفية.
وتم إيقاف المركبة وتوثيق المخالفة بحقها والتحفظ عليها وعرضها على هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.
وتتراوح قيمة مخالفة السير بالمركبة من دون لوحات أمامية أو خلفية ما بين 3000 إلى 6000 وحجز المركبة لحين الانتهاء من تصحيح المخالفة.