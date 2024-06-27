عن التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة و"الحج بلا تصريح".. "المالك": ما فعلته شركات السياحة جريمة لا تغتفر

وينهي "المالك" قائلاً: "لقد حاول البعض أن يستغل ما حدث ببث الشائعات والأكاذيب، ويصوّر الأمر على غير حقيقته، متجاهلاً الأجواء الحارة التي سادت مكة المكرمة خلال حج هذا العام، وسلبية وجود من حج دون تصريح، مع أن الخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج شملت حتى من حج بدون تصريح، لكن هذا البعض لم تكن لديه الحجة ما أفشل تجنيه وسوء هدفه في تعكير الأمن وسلامة الحجاج".