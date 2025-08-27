وزير الدفاع يبحث مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني جهود إنهاء الأزمة وتحقيق السلام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، بمكتبه في الرياض اليوم، معالي مدير مكتب فخامة الرئيس الأوكراني، السيد أندريه يرماك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، إلى جانب مناقشة مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحلها بما يحقق السلام والاستقرار.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
ومن الجانب الأوكراني: معالي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السيد رستم أوميروف، ومستشار أمين المجلس العقيد علي بكيروف.