"أجير".. أكثر من 12 ألف عامل و626 منشأة مستفيدة من الخدمة بحج 1444هـ

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية توظيف العمالة الموسمية والمؤقتة لتلبية احتياجات المؤسسات خلال موسم الحج، عبر توثيق العلاقة التعاقدية بين الفرد والمنشأة؛ من خلال إتمام عملية التعاقد، وإصدار تصريح "أجير الحج" بشكل إلكتروني؛ حيث أسهمت الخدمة في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة؛ من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل السوق المحلي؛ حيث استفاد من خدمة إصدار تصاريح العمل المؤقتة جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل في قطاعات "خدمة ضيوف الرحمن، والتموين والإعاشة، والنقل البري والتخزين، وخدمات الأعمال".