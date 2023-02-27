مركز القلب بالمدينة ينال شهادة التميز من جمعية القلب الأمريكية

حصل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على شهادة التميز والاعتماد والجائزة الذهبية في معالجة مرضى قصور عضلة القلب، التي تمنحها جمعية القلب الأمريكية وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة: هذا الاعتماد يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالميًّا تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية.
وأضاف: المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع خدماته؛ وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة؛ هو ما مكّن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين.