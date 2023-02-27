مركز القلب بالمدينة ينال شهادة التميز من جمعية القلب الأمريكية

وأضاف: المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع خدماته؛ وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة؛ هو ما مكّن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين.