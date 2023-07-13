اختتام حملة ماكدونالدز الخيرية السنوية لعام 2023 بدعم 350 طفل من ذوي متلازمة داون بمبلغ 2,243,600 ريال

بنجاح باهر تمكنت حملة ماكدونالدز الخيرية بعنوان "اشتر قصة.. ازرع بسمة" من بيع 224,360 قصة حيث كان الإقبال كبيرا على شراء القصص الهادفة وذلك بهدف دعم أكثر من 350 طفلاً وطفلة من ذوي متلازمة داون، وتم جمع مبلغ 2,243,600 ريالاً سعودياً في الحملة والذي تم التبرع به كاملاً لدعم 6 برامج متميزة لثلاث جمعيات رائدة في مجالها.