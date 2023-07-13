اختتام حملة ماكدونالدز الخيرية السنوية لعام 2023 بدعم 350 طفل من ذوي متلازمة داون بمبلغ 2,243,600 ريال

بنجاح باهر تمكنت حملة ماكدونالدز الخيرية بعنوان "اشتر قصة.. ازرع بسمة" من بيع 224,360 قصة حيث كان الإقبال كبيرا على شراء القصص الهادفة وذلك بهدف دعم أكثر من 350 طفلاً وطفلة من ذوي متلازمة داون، وتم جمع مبلغ 2,243,600 ريالاً سعودياً في الحملة والذي تم التبرع به كاملاً لدعم 6 برامج متميزة لثلاث جمعيات رائدة في مجالها.
يعكس هذا الإنجاز التزام ماكدونالدز الثابت بخدمة المجتمع كما يمثل إضافة قيمة للمجتمع السعودي ودعمه، ومن بين هذه البرامج، برنامجي ماكدونالدز لرفع الكفاءة اللغوية والوظيفية لذوي متلازمة داون بالتعاون مع جمعية دسكا الخيرية، وبرنامجي ماكدونالدز لرفع الكفاءة اللغوية والمهارات الاستقلالية بالتعاون مع جمعية إرادة بالجبيل، وبرنامجي ماكدونالدز لمساعدة الذات والقراءة والكتابة بالتعاون مع جمعية صوت.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تقديم مبلغ 972,929 ريال سعودي لجمعية دسكا بالرياض لدعم برنامجين يستفيد منهما 134 طفلا من ذوي متلازمة داون، ويهدف البرنامجان لتمكين الأطفال من استخدام أساليب التواصل الفعالة والتعبير عن أنفسهم وتطوير مهارات العناية بالذات.
وتم تقديم مبلغ 846,576 ريال لجمعية صوت بالرياض لدعم برنامجين يستفيد منهما 146 طفلا من ذوي متلازمة داون، ويهدف البرنامجان لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتأدية مهام حياتهم اليومية باستقلالية وتطوير القراءة والكتابة لتمكينهم من سهولة التواصل والاندماج مع الآخرين.
كما تم تقديم مبلغ 424,095 ريال لجمعية إرادة بمنطقة الجبيل لدعم برنامجين يستفيد منهما 70 طفلا من أطفال ذوي متلازمة داون حيث يهدف البرنامجان لتنمية المهارات اللغوية والنطقية وتطويرها وتدريبهم وتأهيلهم للوصول لأقصى درجة ممكنة من الاستقلالية.
وقد قام نائب الرئيس العام في شركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز السعودية) سمو الأمير ماجد بن فهد آل سعود بتسليم شيكات المبالغ في مقر الشركة بالرياض لكل من الأستاذة زينة زيدان المدير التنفيذي لجمعية صوت متلازمة داون، والمدير المالي والاداري لجمعية دسكا السيدة مها القرعاوي، والسيد الأستاذ علي سالم أل مخلص نائب مدير جمعية إرادة.
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