الإسعاف الجوي بـ"وادي الرمة" ينقل أول حالة إنقاذ من محافظة رفحاء إلى منطقة القصيم

وفي التفاصيل، تُعتبر هذه الحالة الأولى في هذا المسار، وتم ذلك بعد التنسيق بين فرع الهيئة بمنطقة القصيم وفرع وزارة الصحة بالقصيم وتجمُّع القصيم الصحي.