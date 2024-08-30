الإسعاف الجوي بـ"وادي الرمة" ينقل أول حالة إنقاذ من محافظة رفحاء إلى منطقة القصيم

استجابت غرفة القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي لنقل أول حالة مرضية عبر الإسعاف الجوي من مستشفى محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة القصيم.
وتلقت الحالة العناية الفائقة أثناء هذه الرحلة بفريق طبي وتجهيزات متكاملة وصولاً إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم.
وفي التفاصيل، تُعتبر هذه الحالة الأولى في هذا المسار، وتم ذلك بعد التنسيق بين فرع الهيئة بمنطقة القصيم وفرع وزارة الصحة بالقصيم وتجمُّع القصيم الصحي.
يُذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم تم تسميتها وقت تدشينها من أمير منطقة القصيم، الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بـوادي الرمة.
وأكد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أ. خالد بن صالح الخضر، أهمية الاستجابة لمثل هذه الحالات الطبية الإسعافية الطارئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة.
مؤكدًا أن الهدف سلامة المصابين، والتخفيف عنهم بما ينعكس على صحتهم إيجابيًّا.