"الخليف": "البيئة" أنشأت أكثر من 71 سدًّا لحفظ مياه السيول بمكة المكرمة

وأضاف "الخليف": هناك 52 سدًّا لتأمين المياه للقطاع الزراعي، وتسمى بسدود الاستعاضة وهي سدود متوسطة وصغيرة يُقَدر تخزينها بـ79.714.151م3، وهي سدود غير مرخصة للشرب تتوزع في مناطق مكة المكرمة المختلفة (نصيب محافظة الطائف منها 18 سدًّا، ومحافظة ميسان 7 سدود، و4 سدود في بني سعد، وسد في محافظة المويه، و3 سدود في بني مالك، و4 سدود في العاصمة المقدسة، و3 سدود في تربة، و6 سدود في محافظة الكامل، وسدان في القنفذة، وسدان في محافظة رابغ).