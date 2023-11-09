"أمانة تبوك": نفذنا 16 مشروعاً و10 عبّارات لدرء مخاطر السيول خلال 5 سنوات

وأوضحت الأمانة أن المدينة تمر بها (6) أودية، وإجمالي أطوال الأودية التي تم تنفيذ مشاريع فيها لحماية المدينة من السيول بلغ (75,500) متر طولي، كما بلغ عدد العبّارات المنفذة على الأودية 10 عبّارات، تم تنفيذها من خلال 16 مشروعًا.