"أمانة تبوك": نفذنا 16 مشروعاً و10 عبّارات لدرء مخاطر السيول خلال 5 سنوات

أكدت أمانة منطقة تبوك أن العمل في مشاريع درء أخطار السيول يجري على قدم وساق، لافتةً إلى أن مدينة تبوك وحدها شهدت خلال الخمس سنوات الماضية، تنفيذ عدد من المشاريع المهمة لدرء أخطار السيول، في إطار جهود الأمانة المستمرة لحماية الأهالي من خطر السيول.
وأوضحت الأمانة أن المدينة تمر بها (6) أودية، وإجمالي أطوال الأودية التي تم تنفيذ مشاريع فيها لحماية المدينة من السيول بلغ (75,500) متر طولي، كما بلغ عدد العبّارات المنفذة على الأودية 10 عبّارات، تم تنفيذها من خلال 16 مشروعًا.
وبينت الأمانة أن هذه المشاريع تُظهر التزام الأمانة بتطوير بنية تحتية قوية وفعالة للتعامل مع السيول ودرء خطرها عن المدينة.
وأضافت أمانة منطقة تبوك أنها تعمل حالياً على إجراءات اعتماد مشروع لدرء أخطار السيول يتم من خلاله تنفيذ عبّارتين جديدتين، الأولى في تقاطع وادي خور رايس مع طريق مدخل حي رايس، والثانية في تقاطع وادي أبو نشيفة مع طريق مخرج حي الريان.
وكانت "سبق" تواصلت مع أمانة منطقة تبوك ونقلت لهم مطالب أهالي أحياء الريان والفلاح وحاجتهم لوجود عبارة مياه أو جسر فوق وادي أبو نشيفة، كذلك مطالب أهالي حي رايس بإنشاء عبارة أو جسر فوق وادي خور رايس وهو ما تسعى الأمانة لترسيته واعتماده وسيتبعه العديد من المشاريع بإذن الله لدرء أخطار السيول في مدينة تبوك .