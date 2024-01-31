لوحة مركبة بـ165 ألفًا تطيح بـ"عسكري مرور" أسقطها وسجلها باسم ولده دون علم صاحبها

أطاحت لوحة سيارة بعسكري، يعمل بإدارة المرور بإحدى المناطق، في قبضة "نزاهة" بعد أن قام بإسقاط مركبة دون علم مالكها، والاستيلاء على رقم اللوحة الخاصة بها، وتسجيلها باسم ولده قبل العمل على نقلها إلى مواطن آخر بمبلغ 165 ألف ريال.
وبيّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، من ضمنها قضية رجل المرور، موضحة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت "نزاهة" قد كشفت عن عدد من القضايا التي تم مباشرتها، من أبرزها إيقاف رئيس كتابة عدل سابق؛ لاستيلائه على أراضٍ بـ148 مليونًا، وموظف بلدية لحصوله على 63 مليونًا.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.