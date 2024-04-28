5 مناطق بينها الرياض.. إنذار أحمر للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق حائل وعسير والقصيم والرياض والشرقية، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن فترة الإنذار في حائل وعسير والقصيم والرياض والشرقية تستمر حتى الحادية عشر مساء وتشمل الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق بحائل، والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب في عسير، فيما تشمل في القصيم الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
وتشمل الحالة في الرياض الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، وحفر الباطن بالشرقية.
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح نشطة وتدني وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.