5 مناطق بينها الرياض.. إنذار أحمر للأرصاد: أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وأوضح المركز أن فترة الإنذار في حائل وعسير والقصيم والرياض والشرقية تستمر حتى الحادية عشر مساء وتشمل الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق بحائل، والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب في عسير، فيما تشمل في القصيم الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.