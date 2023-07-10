انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

ولدى مجلس التعاون الخليجي عدة حوارات استراتيجية مع دول ومجموعات إقليمية حول العالم تصل إلى 15 حوارًا استراتيجيًّا من بينها روسيا؛ وذلك بهدف توسيع التعاون والتشاور في جميع المجالات، بحسب موقع مجلس التعاون الخليجي.