21 فرصة عقارية في "رحاب جدة"

أعلنت شركة "الثروة العقارية"، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبتوجيه من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "رحاب جدة" الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من الأحد 7 سبتمبر 2025م وحتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025م، عبر منصة "مباشر" للمزادات.
ويطرح المزاد 21 فرصة عقارية متنوعة في مواقع مميزة بكل من جدة، وخليص، ورابغ، تشمل:
- 9 عمائر سكنية وتجارية بمساحات تبدأ من 450 مترًا مربعًا وحتى 1600 متر مربع.
- 7 فلل سكنية بمساحات تتراوح بين 240 مترًا مربعًا و2648.55 مترًا مربعًا.
- 3 أراضٍ سكنية وزراعية بمساحات تبدأ من 400 متر مربع وتصل إلى 26,500 متر مربع.
- شقتان سكنيتان بمساحة 106.2 متر مربع و218.7 متر مربع.
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملُّك داخل مدن جدة وخليص ورابغ، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوّع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحّب شركة "الثروة العقارية" بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0538883027 – 0554832061 – 920003566