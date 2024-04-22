رئيس "الغذاء والدواء" يبحث تعزيز صناعة الحلال بين المملكة وماليزيا

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم, وزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور محمد نعيم بن مختار، ومديرة مركز التنمية الإسلامية الماليزي (JAKIM) الدكتورة حكيمة يوسف، لبحث دعم وتعزيز صناعة الحلال مع الجهات المعنية في مملكة ماليزيا.
وشهد اللقاء مناقشة توحيد معايير الحلال ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين في مجال الأبحاث التشريعية والفنية، ووجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال عالميًا والعمل المشترك على تطوير الرقابة في هذا المجال عالميًا، وآلية الإسهام في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال للمسلمين في كل أنحاء العالم، والتأكيد على الاعتراف المتبادل للمنتجات المحلية المصنّعة في كلا البلدين.
حضر اللقاء نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الدكتور صالح البديوي، ونائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والعمليات المهندس سعود العسكر، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بـ"الغذاء والدواء" سامي الصقر، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال فهد النحيط، ومستشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية مساعد العبيدي.
وكانت المملكة قد وقعت مذكرة تفاهم مع ماليزيا للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة من الطرفين، وتشمل المذكرة مجالات التعاون الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن المركز السعودي للحلال التابع لـ"الهيئة" ومركز التنمية الإسلامية في ماليزيا، وذلك فيما يخص المنتجات المحلية المصدرة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية والمعايير واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية.