رئيس "الغذاء والدواء" يبحث تعزيز صناعة الحلال بين المملكة وماليزيا

وشهد اللقاء مناقشة توحيد معايير الحلال ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين في مجال الأبحاث التشريعية والفنية، ووجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال عالميًا والعمل المشترك على تطوير الرقابة في هذا المجال عالميًا، وآلية الإسهام في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال للمسلمين في كل أنحاء العالم، والتأكيد على الاعتراف المتبادل للمنتجات المحلية المصنّعة في كلا البلدين.