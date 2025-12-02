TECNO تبتكر معياراً جديداً لتصوير بشرة الإنسان في الشرق الأوسط من خلال أبحاث رائدة تقودها السعودية

أعلنت شركة TECNO، العلامة التجارية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إتمام مشروع بحثي مشترك مع كل من جامعة ليدز وجامعة دار الحكمة، تم تكريسه لتجاوز تحديات إعادة إنتاج لون البشرة بدقة في بيئات الشرق الأوسط. ومن خلال تطوير قاعدة بيانات محلية لألوان البشرة السعودية، وإنشاء خوارزمية مخصصة، ووضع معايير أدق لإعادة إنتاج أطياف البشرة، يوفر المشروع حلاً لقضية رئيسية في تقنيات التصوير. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في استراتيجية TECNO "للتداخل السطحي"، حيث تقدم تجارب تصوير حقيقية شاملة ومصممة خصيصاً للاحتياجات الإقليمية.