400 طن مساعدات.. الباخرة السعودية الـ 5 تصل بورسعيد تمهيداً لنقل حمولتها إلى غزة

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد سيّر الباخرة من ميناء جدة الإسلامي، الأسبوع الماضي، ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيام والبطانيات ومواد طبية، مثل الأجهزة التنفسية و300 أسطوانة أكسجين، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.