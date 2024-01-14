400 طن مساعدات.. الباخرة السعودية الـ 5 تصل بورسعيد تمهيداً لنقل حمولتها إلى غزة

وصلت سفينة المساعدات السعودية الـ 5، اليوم، إلى ميناء بورسعيد محمّلة بمواد طبية وغذائية لدعم غزة.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد سيّر الباخرة من ميناء جدة الإسلامي، الأسبوع الماضي، ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيام والبطانيات ومواد طبية، مثل الأجهزة التنفسية و300 أسطوانة أكسجين، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.