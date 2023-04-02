"مسام" ينتزع 3316 لغمًا وقذيفة غير متفجّرة خلال مارس الماضي

وتوزّعت الألغام والقذائف المنزوعة بين 2534 ذخيرة غير متفجرة، و741 لغمًا مضادًّا للدبابات، كما بلغ إجمالي الألغام والذخائر غير المتفجّرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع "مسام" منذ انطلاقه 393 ألفًا و22 لغمًا وذخيرة غير متفجرة، وبلغ إجمالي المساحة المطهّرة من الأراضي اليمنية 45 مليونًا و367 ألفًا و536 مترًا مربعًا.