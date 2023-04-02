"مسام" ينتزع 3316 لغمًا وقذيفة غير متفجّرة خلال مارس الماضي

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، خلال شهر مارس الماضي، من نزع 3316 لغمًا وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة، من مساحة 516 ألفًا و858 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، تستهدف من خلالها قتل أكبر عدد من اليمنيين.
وتوزّعت الألغام والقذائف المنزوعة بين 2534 ذخيرة غير متفجرة، و741 لغمًا مضادًّا للدبابات، كما بلغ إجمالي الألغام والذخائر غير المتفجّرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع "مسام" منذ انطلاقه 393 ألفًا و22 لغمًا وذخيرة غير متفجرة، وبلغ إجمالي المساحة المطهّرة من الأراضي اليمنية 45 مليونًا و367 ألفًا و536 مترًا مربعًا.