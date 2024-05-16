وزير التعليم يطلع على خطة جامعة الطائف ومساراتها وأبرز المشاريع وحلول تطويرها

زار وزير التعليم رئيسُ مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، جامعة الطائف؛ للاطلاع على استراتيجيات الجامعة وأبرز منجزاتها وأعمالها في مجال التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار والتنافسية، وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع.
واطلع خلال الزيارة على خطة الجامعة ومساراتها؛ كما شاهد عرضًا مرئيًّا عن أبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات والحلول الرئيسية في تطويرها.
من جانبه، أشار رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، إلى أن التقدم والتحول الذي تشهده الجامعات السعودية في المجالات المختلفة؛ يأتي تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا زيارة وزير التعليم المثمرة التي تمثل دافعًا لمزيد من العطاء والعمل سويًّا لتحقيق الطموحات.