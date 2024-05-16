وزير التعليم يطلع على خطة جامعة الطائف ومساراتها وأبرز المشاريع وحلول تطويرها

من جانبه، أشار رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، إلى أن التقدم والتحول الذي تشهده الجامعات السعودية في المجالات المختلفة؛ يأتي تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا زيارة وزير التعليم المثمرة التي تمثل دافعًا لمزيد من العطاء والعمل سويًّا لتحقيق الطموحات.