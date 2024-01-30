لاستعراض أبرز أحداث 2023.. وزارة الإعلام تُطلق الفيلم الوثائقي "المحطة سبعة"

ويستعرض الفيلم من خلال المعالجة الفنية المعتمدة على المقابلات، عديداً من المعلومات والتفاصيل التي تُروى بعضها لأول مرة، وأبرز المراحل الزمنية والأحداث والمنجزات في عام 2023، تستهدف تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، وما تشهده المملكة من تطورات في شتى المجالات؛ الرياضية، والعلمية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.