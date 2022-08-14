مستشفى دلّه النخيل ينجح في تكميم معدة شاب يعاني من وضع صحي حرج

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن أغلب الأطباء رفضوا إجراء عملية تكميم المعدة للمريض نظراً لكثرة الالتصاقات الناجمة عن عمليتين جراحيتين سابقتين؛ وأيضاً لوجود كلية واحدة فقط، مما يضعف قدرة المريض على تحمل التخدير وتبعات ما بعد العملية. وتم إجراء عملية التكميم في مستشفى دلّه، وتمكّن المريض بعد مرور أسبوعين عليها من إنقاص 10 كيلوغرام من وزنه.