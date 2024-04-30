برعاية ولي العهد.. اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام

وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن عديد من المبادرات السعودية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقّعت المملكة العربية السعودية على ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، لتعزيز الرعاية الصحية والوقاية من مرض شلل الأطفال في عديد من الدول، إضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لدعم مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي، وإطلاق برامج عالمية مشتركة، إضافة إلى إنشاء مقر إقليمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في "مدينة مسك" بالرياض.