نهج جديد بجامعة حائل.. وزير التعليم يلتقي الطلاب وقيادات الجامعة

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ جامعة حائل، وحرصًا على تعزيز الشفافية وربط المسؤول بالواقع الجامعي، أتاحت الجامعة، بتوجيه من رئيسها الدكتور بدر شجاع الحربي، الفرصة لطلابها للقاء وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.