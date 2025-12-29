نهج جديد بجامعة حائل.. وزير التعليم يلتقي الطلاب وقيادات الجامعة

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ جامعة حائل، وحرصًا على تعزيز الشفافية وربط المسؤول بالواقع الجامعي، أتاحت الجامعة، بتوجيه من رئيسها الدكتور بدر شجاع الحربي، الفرصة لطلابها للقاء وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وخلال الاجتماع الاستشاري، رحّب "البنيان" بالطلاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير التجربة الجامعية، ودعم البيئة التعليمية، وتمكين المهارات، وتعزيز فرص التدريب والابتكار.
وفي لقاء منفصل، اجتمع وزير التعليم بقيادات الجامعة، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستهدفات التعليم الجامعي، والمبادرات التحولية للجامعات، وسبل تعزيز مخرجات التعليم والبحث والابتكار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، نوّه رئيس جامعة حائل بالزيارة، مؤكدًا حرص الجامعة على تسريع مبادراتها التطويرية، ورفع جودة مخرجاتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
وكان "البنيان" قد قام بجولة داخل البرج الجامعي، واطلع على مرافقه ومبادراته، واستمع إلى شرح حول أبرز برامج الجامعة ومشروعاتها التطويرية.