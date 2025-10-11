هيئة النقل تضبط 606 مخالفين خلال أسبوع لممارستهم النقل دون ترخيص في مختلف المناطق

وشددت الهيئة على أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 شعبان 1446هـ، يفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين؛ إذ تصل الغرامات على من يقوم بـ"المناداة" إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لـ(25) يومًا، وتصل إلى (20) ألف ريال مع حجز المركبة لـ(60) يومًا على من يزاول النقل دون ترخيص.