هيئة النقل تضبط 606 مخالفين خلال أسبوع لممارستهم النقل دون ترخيص في مختلف المناطق

واصلت الهيئة العامة للنقل حملاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضبطت خلال الفترة من السبت حتى الجمعة الموافق 4 – 10 أكتوبر 2025م، أكثر من (606) مخالفين لنظام النقل، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص نظامي "الكدادة"، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت (362) شخصًا ارتكبوا أعمالًا تحضيرية "المناداة" باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(244) آخرين قاموا بنقل الركاب بشكل فعلي بطرق غير نظامية، مؤكدةً أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التنافسية، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات النقل، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشددت الهيئة على أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 شعبان 1446هـ، يفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين؛ إذ تصل الغرامات على من يقوم بـ"المناداة" إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لـ(25) يومًا، وتصل إلى (20) ألف ريال مع حجز المركبة لـ(60) يومًا على من يزاول النقل دون ترخيص.
كما يتيح النظام بيع المركبة في مزاد علني، إضافة إلى إبعاد المخالف من غير السعوديين في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على تفاصيل أنظمة ولوائح النقل البري من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي: https://www.tga.gov.sa.