جزر فرسان أول محمية بحرية سعودية ضمن اتفاقية "رامسار"

وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الرطبة تُعد من أهم النظم البيئية عالميًا، إذ تحتضن نحو 40% من الكائنات والنباتات على سطح الأرض، وتخزن 30% من الكربون في العالم، وتمثل مصدرًا حيويًا للمياه والغذاء والدواء والطاقة، فضلاً عن دورها في التوازن المناخي وحماية المجتمعات الساحلية من العواصف والأعاصير، وجذب السياحة البيئية.