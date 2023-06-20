"الصحة" تطلق "سفراء التوعية" بـ 100 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الصحة في مكة المكرمة منذ مطلع شهر ذي القعدة 1444هــ برنامج "سفراء التوعية الصحية" بمشاركة 100 متطوع صحي في مجال الصحة العامة، وبالتعاون مع "الحج والعمرة "و"هيئة تطوير مكة المكرمة".
يأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتماشيًا مع توجهات "الصحة" للوصول لحج آمن وصحي.
ويهدف البرنامج إلى زيارة مؤسسات الطوافة ومساكن حجاج الخارج وساحات الحرم المكي الشريف، لتقديم خدمة التوعية الصحية ورفع الوعي الصحي تجاه أمراض الحج وضرورة الإكثار من شرب السوائل ونظافة اليدين والحرص على ارتداء الكمامة واستخدام المظلة الشمسية، لتجنب الاجهاد الحراري والسلامة المرورية عند عبور الطرقات والتعرف على طرق الإسعافات الأولية، مع التأكد من التزام المنشآت السكنية بالإجراءات الاحترازية بوجود لافتات إرشادية وشاشات الكترونية لبث رسائل توعوية.
وأوضحت "الصحة" أن الجولات الميدانية لسفراء التوعية الصحية تمكنت من تثقيف أكثر من 140,000 حاج من ضيوف بيت الله الحرام مع تقديم مطبوعات وكتيبات إرشادية بأكثر من 14 لغة، بالإضافة إلى عقد محاضرات في المصليات، وحرصت الفرق التوعوية بالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال بث أفلام توعوية قصيرة مستخدمة لغة الإشارة للسلوكيات الصحيحة والخاطئة.
وأشارت الوزارة إلى أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات الصحية للمحافظة على سلامة الحجاج والوقاية من أمراض الحج، ليتمكنوا من أداء واستكمال فريضة الحج بأمان وصحة.