"الصحة" تطلق "سفراء التوعية" بـ 100 متطوع صحي لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضحت "الصحة" أن الجولات الميدانية لسفراء التوعية الصحية تمكنت من تثقيف أكثر من 140,000 حاج من ضيوف بيت الله الحرام مع تقديم مطبوعات وكتيبات إرشادية بأكثر من 14 لغة، بالإضافة إلى عقد محاضرات في المصليات، وحرصت الفرق التوعوية بالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال بث أفلام توعوية قصيرة مستخدمة لغة الإشارة للسلوكيات الصحيحة والخاطئة.